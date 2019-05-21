網紅創富未能打動投資者　如涵控股市值蒸發7成

內地網紅電商股如涵控股在美國上市不足50天，股價已經縮水70%。分析指，股價跌跌不休是「網紅創富故事」未能打動投資者。



周一如涵控股股價再遇跌勢，單日下行12.24%至3.73美元。市值跌至3.1億美元，較其上市首日10億美元的市值，已縮水近七成。



如涵控股被人認識主要是孕育出張大奕、蟲蟲、大金等內地「網紅」；但美國資本市場對「網紅孵化、網紅電商、網紅營銷」等經營概念並不買帳，而論業績如涵控股又不突出，所以很難獲得投資者的信任。



資料顯示，2018年4月1日至12月31日，如涵營收8.56億元人民幣，按年增長14%，淨虧損5,750萬元人民幣，虧損幅度按年擴大120%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/