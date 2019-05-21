貿戰升級：大行看淡下月G20峰會無驚喜

外國傳媒報道，全球目前聚焦6月底二十國集團(G20)領導人高峰會上，中美元首會見面，屆時或貿易談判有進展。不過，瑞銀認為，兩巨頭在G20取得突破的可能性很低，機會僅約 20%，談判破裂並開徵關稅的可能性約30%。



不過，該行認為，雙方可望在未來6個月內達成貿易協議、甚至休戰，但在達成協議前，可能會導致金融市場劇烈波動。



該行指，一旦談判破裂，市場反應恐更激，若美國「晒冷」對全部中國輸美商品加徵關稅，估計美國實際經濟增長可能會下降0.75至1個百分點，標指恐大跌10至15%；中國股市則恐重挫20%，人民幣兌每美元或「破7」。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/