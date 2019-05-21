貿戰升級：Apple大中華銷售每跌5%　每股盈利料挫15美仙

外國傳媒報道，瑞信警告，蘋果公司(Apple Inc.)在大中華地區銷售每下跌5%，每股盈利就會下挫約15美仙，主因是該公司在大中華地區的收入佔了總額20%左右。



事實上，美國近日對華為的封殺行動升級，掀起部分中國民眾的反美情緒，有人在網上發起「杯葛美國蘋果公司」、「反美國」的行動，並於社交網發文稱：「華為手機目前各項性能絕不比蘋果手機差，有些方面還領先蘋果，有這麼好的替代手機，為甚麼還要用蘋果呢？」



貿易戰開打以來，蘋果公司的產品在中國的銷量於去年最後一季下降了20%，但華為產品銷量上升了25%。有使用蘋果手機的網民指：「看着這場貿易戰，感覺很內疚，有錢就換手機吧！」有人更認為華為的標誌很好，因為它似是把蘋果公司的標誌切成8份。



微博近來亦流傳一張照片，顯示一家餐廳在門外掛上橫額，上面寫着：「本店即日起對美國籍顧客加收25%服務費(關稅)，如有不解，請諮詢美國大使館！」



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