【名家筆陣】富蘭克林鄧普頓：新興市場細價股具潛力

許多投資者對新興市場細價股存在一些誤解， 認為新興市場細價股的波動性高於大型股，它們的表現無法與大型股並駕齊驅。筆者對這個看法有保留，並認為新興市場細價股極具吸引力，目前的市場環境提供了一個有吸引力的買入契機。



當中，尤其看好醫療保健行業中的優選企業，以及能夠從與消費和創新相關的長期趨勢中獲益的企業。



許多新興市場國家和地區的人口變化與老化，增加了醫療保健系統的壓力，並且刺激醫療和健康需求的增長。這些因素有利於醫院、保健品、醫療設備和製藥行業。例如，一家韓國企業的長遠前景理想，因為該企業使用A型肉毒桿菌毒素生產兼具治療和美容功效的產品，並已經進入全球肉毒桿菌毒素市場。



筆者認為該企業將從抗衰老產品日益增長的全球性需求中獲益，尤其是在中國等快速增長的經濟體，預計未來幾十年，該企業將在中國取得迅速發展。



不斷增長的內需消費仍是新興市場的一個長期驅動因素。在年輕和勞動人口迅速增長，以及家庭收入提高的影響之下，新興市場對商品和服務的需求將會加速增長，為進入不斷發展的消費市場之企業帶來機會。具體而言，筆者看好能夠從消費品和服務高端化趨勢中獲益的企業。



新興市場企業不僅積極應用新技術，而且在許多領域成為全球市場的創新者。新興市場目前正處於最新技術開發的前沿，涵蓋從電子銀行、電子消費以至機器人技術、無人駕駛汽車、醫療保健等領域。



隨着技術顛覆者改變行業格局成為常態，以及企業在技術和創新方面持續發力，可以預計新技術將繼續重塑新興市場。例如，汽車行業正在改變，電動汽車和自動駕駛系統等新潮流正在興起。



許多新興市場細價股公司的成長規模會一直擴大，我們認為投資者可重拾對新興市場的興趣，留意新興市場細價股中的機遇。



富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊

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