【名家筆陣】盧曉暘：貿戰助長美匯　歐元勢弱

美國勞工部上周五公布的數據顯示，當地4月份不包括食品和能源的核心消費者物價指數(CPI)按月上漲0.1%，低過市場預期，按年則增長2.1%，與預期一致。但上周五開始美元並沒有下跌，外匯市場在反映的是中美貿易戰愈演愈烈的情況。



美國聯儲局主席鮑威爾在本周初的亞特蘭大聯儲年度金融市場會議上提到，雖然美國經濟仍在增長、新增就業保持強勁並且薪資上漲，但也提到中美貿易談判結果尚不清楚，所以也可能對下半年聯儲局貨幣政策存在一定影響。



此外，美國總統特朗普上周簽署行政令，禁止美國公司使用對國家安全構成風險的公司旗下通訊設備，美國商務部此前亦表示將把華為列入「實體名單」，任何美國公司都需要獲得特別許可，才能向華為銷售產品。消息令美元兌離岸人民幣匯價急升，明顯市場看法與去年一致，認為中國在這場貿易以致科技戰初期將續處下風。



不過，美國商務部日前決定將對華為的禁令延遲90天實施，理由是華為及其商業夥伴需要時間來升級軟件以及處理一些合約問題。



而美元強勢也在貿易戰氣氛下，影響到其他貨幣，這情況估計會延續一段時間，歐元匯價近日也明顯受壓。



另方面，本周四另一焦點是歐洲議會選舉。意大利副總理薩爾維尼表示，有信心五星運動黨的黨友會勝出而增加議會席位，更表示選舉後會向歐盟提出要求增加財政預算案支出，並會進一步超越歐盟所制訂的上限，令市場再度憂慮意大利債務危機重燃，也可能再觸發歐元受壓。



技術上，歐元兌美元仍然在中期下行趨勢之中，20天線持續維持在60天線之下超過30個交易日，而上周五歐元收市價(參考美東時間)也跌穿了近五日的低點，短期似乎傾向轉弱，中線目標看向1.10。除非升破1.1264，否則歐元仍以弱勢主導。



外匯分析師盧曉暘

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