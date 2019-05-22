文翠珊傳推第二次脫歐公投表決　鎊匯曾高見1.28

外媒報道，英國首相文翠珊下月將向國會提交新一份的脫歐協議方案，擬給予議會就第二次脫歐公投進行表決的機會。



消息刺激英鎊匯率一度急升，英鎊兌美元一度高見1.2812，現報1.2746，升0.16%。



文翠珊主導和工黨黨魁郝爾彬就脫歐協議的跨黨派談判，在上周五(17日)宣告失敗，惟脫歐協議方案要在6月3日交由國會下議院表決。如果方案一直未能獲得通過，英國將在沒有協議的情況下於今年10月31日離開歐盟。外界預期，文翠珊會在第三度投票後，公布她卸任首相的下台時間表。



歐洲議會選舉將在周四(23日)舉行，由於英國仍未能通過脫歐協議方案，被迫要繼續參與這次選舉。但如果英國國會在6月初通過新提交的方案，獲選代表英國的歐洲議會議員可以在7月1日前集體辭任。

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