古勝：內銀股博財息兼收

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國又突然宣布將對華為的禁令延遲九十天實施，直至8月中旬才生效，理由是華為及其商業夥伴需要時間來升級軟件及處理一些合約義務問題。



老實講，在作出相關禁令前，美國政府應該早知道要有呢啲考慮，但都臨急臨忙宣布，之後又話延遲執行，好明顯係未有深思熟慮，一定程度反映美國現階段經已有啲出招出到亂龍，而無所不用其極的目的，都係要着數攞盡，且確保中國仍在談判桌上。



其實今次谷歌拒絕再向華為提供Android等服務，顯示去年歐盟對於谷歌以免費行動作業系統換取市佔率的商業模式開出43.4億歐元罰單，並要求谷歌必須在歐洲讓Android與旗下其他服務脫鈎的做法，係有其道理。今次谷歌將華為拒諸門外，也許係迫使中國競爭對手下定決心加快研發自身的作業系統，長遠而言谷歌是打爛自己的飯碗。



中國方面，最新姿態係領導人考察江西贛州一稀土企業。港股中，稀土股絕少，物以罕為貴，周二見中國稀土(00769)一度急升1.3倍見0.87元，成交大增至5.98億元，公司市值才18億元，真係炒到出煙，反映缸邊友呢期真係好「餓」，一見有炒作題材，自然不會放過。



事緣全球七成的中重稀土產自中國贛州，而稀土可廣泛應用於現代工業，如新能源、航天、信息、軍工等高端科技領域，亦是晶片的生產原料之一，故被喻為「工業黃金」。在開採成本高和污染高的考慮下，美國亦依賴進口稀土，故稀土資源被視為中國打貿易戰的一張「王牌」之一，呢個時候選擇考察稀土企業，顯然是要向對手發放重要訊息。



兩強繼續鬥智鬥力，好睇過戲。之但係股市就唔多盞鬼，恒指上過27,915點就掉頭回落，收報27,657點，跌130點。重磅股缺乏亮點，股王公布完季績三個交易日股價唔見超過三十蚊，但反彈力水就只係得三幾蚊，周二仲要倒跌收市，真係慘情。



反而，內銀股有番啲承接，四大內銀股——建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)均逆市高收，近日亦見到北水頻頻吸納工商銀行，看來短期內銀股還是值得關注。其中，中行派發末期息周四除淨，想博財息兼收，今日係最後買入機會。



小米集團(01810)公布的季度業績優於預期，惟周二股價僅升至10.28元即掉頭，更一度倒跌，缸邊友真係大有爛泥扶唔上壁之感。之不過，其實一家新興公司的發展，需要時間，並不能一步到位。



好似股王，上市之初還不是無人問津？只是去年同股不同權概念炒得過咗火位，如今要與市場價格接軌，加上受市況因素影響，股價燦爛歸於平淡，也許只是一個過程，最重要係投資者若睇好呢門新興產業，睇好公司的執行和創新能力，咁呢類股份長遠的發展潛力，還是不容完全抹殺。至於短期因素，小米季績勝預期，無疑可對股價起支持作用，而未來數月，北水開閘仍是焦點，策略是避免高追，耐心觀察低位承接，等待機會來臨。

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