歐股收市做好　半導體股全線反彈

歐股收市做好。英國富時100指數收報7,328點，升18點或0.25%；法國CAC指數收報5,385點，升26點或0.5%；德國DAX指數收報12,143點，升102點或0.85%。



美國商務部發出臨時許可證，延後華為的「採購禁令」90日。半導體板塊集體反彈，意法半導體全日反彈5.33%；德國Infineon上漲1.59%；Ams AG升3.93%。



意大利電訊(Telecom Italia)碓認全年業績指引，料全年淨利潤為1.65億歐元，按年下跌17%，主要受到新會計準則的影響；其股價全日升2.25%。



英國水務公司Severn Trent公布截至3月底止全年業績，期內稅前利潤按年升27%，其股價收市上漲1.07%。

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