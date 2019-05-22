沈振盈：貿戰升溫　港股續下調

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，中美貿易戰升溫陰霾下，港股走勢持續疲弱。雖然周二A股反彈，但大市沽壓明顯龐大，特別是5G相關股份。就算美國商務部將華為的制裁措施，延期三個月執行，令到相關股份反彈，但回升力道始終有限，部分最終仍倒跌，或者未能收於高位。其實周二(21日)大市已是最具備反彈的條件，一來A股及人民幣皆反彈、二來就是有制裁延期的消息，但似乎兩者皆未能挽回投資者信心。主要原因是第一季的反彈浪，確實是「炒過龍」，資金不立危牆之下，自然相繼趁反彈減磅。



現時中美雙方已劍拔弩張，到了各不相讓的地步，貿易戰只能繼續打下去。暫時來說，見不到有轉圜的餘地，除非出現雙方可以接受的落台階。貿易戰最終的結果一定是雙輸，兼且禍及全球，皆因兩方是全球最大經濟體系，影響力遍及全世界。而政治爭鬥永遠是不理性，不能用常理去預測，更不可以只從經濟角度去作評估。



對於港股來說，走勢上已破壞年初以來的上升軌，技術上更出現轉向信號，正可進一步確認反彈浪完結，未來數月將繼續完成「熊市」之旅。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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