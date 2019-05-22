黃國英：美股有選擇又有故事

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，減持中港股票，轉投外圍的方向，暫時算是正確，大幅減少這個月的損失。其實也帶點運氣，一向認定軟件比硬件好，所以沒有任何半導體股在手，避開了一個重災區，否則逃到美股亦一樣沒有用。



以戰意而論，美股市場明顯好得多。兩地投資者的策略，都是迴避貿易戰受害者，轉投那些不受影響的股票，呈現兩極分化的現象。可是港股的目標，全部都是那些熟口熟面的高息股，股價再高了一截，卻有數得計，實在很難為投資而投資，勉強自己去高追這些增長動力有限的公司。當然還可以寄望利率下跌，但這樣就倒不如直接博美國國庫債券。



反觀美國選擇就比較多，穩陣之餘有故事講，可以博增長。例如近期芝加哥商品交易所(CME)一直逆市向上，道理便很簡單。一方面剛剛推出了微型美股指數期貨，反應相當好，亦有助培養新血客戶。另一方面近期市場波幅增加，即市炒作趨向活躍，宏觀經濟環境差，反而正正是應了生意淡薄不如賭博的老話，對CME有利。



同樣是避險，香港只能提供純粹防守的選擇，亦未至於守到密不透風，萬一經濟低迷民不聊生一樣不能幸免。美國就有反守為攻的概念，隨時物以罕為貴而超買，帶來意外收穫。始終兩地文化不同，美股品種亦多，所以因應中美緊張關係的新常態，是有必要擴闊自己的選擇。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有芝加哥商品交易所)

(本欄每周逢一、三、五刊出)

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