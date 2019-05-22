陳錦興：石藥盈利增長持續

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，美國封殺華為，衝擊全球科技股的供應鏈，科技股短期走勢愈發不明朗，預期資金流向公用及消費股基本行情不變。此外，醫藥股亦不受貿易戰影響，只要政策風險淡化，有望借勢反彈。石藥集團(01093)剛公布首季業績，盈利增長29%，增長勢頭持續，現價市盈率約20倍，估值合適，預料股價具支持及有反彈空間。



業績方面，石藥首三個月錄得銷售收入54.9億元人民幣(下同)，同比增加25.6%；股東應佔溢利9.52億元，同比增加28.8%。成藥業務表現理想，收入達到42.45億元，同比增加33.7%，其中創新藥產品包括「恩必普」、「多美素」、「津優力」及「歐來寧」等的銷售收入為29.54億元，同比增加54.4%，反映創新藥的增長動力仍然強勁，其收入佔比高達53.8%。



其他業務方面，石藥期內加大維生素C銷售力度，搶佔市場份額，銷售收入達到5.24億元，同比減少4.5%。抗生素的市場環境仍然偏弱，銷售收入為3.47億元，同比增加8.1%。期內研發費用為4.6億元，按年增長77%。



石藥去年盈利增長32%，首季增長略有放緩，惟整體表現仍符合預期，帶量採購政策對其影響暫不大。在貿易戰陰霾下，市場資金將更具選擇性，醫藥板塊是內需、城市化及中產崛起的主要受惠者，而市場對創新藥需求龐大，石藥在創新藥的增長有望持續。建議於13.5港元吸納，目標價睇16港元，止蝕12.5港元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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