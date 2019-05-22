鄺民彬：手機設備股避之則吉

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股周二低開後，一度跟隨A股向上，惟午後後勁不繼，由升轉跌。恒指全日跌130點，收報27,657點，再次收在250天牛熊分界線(27,948點)之下。國指收報10,634點，升1點。大市成交額950億元。國家主席習近平考察稀土產業發展，受消息刺激，中國稀土(00769)急升逾1倍。



美國商務部發布為期90天的臨時許可證，允許華為購買美國產品，以維持既有的通信網絡營運和華為手機的軟體升級。市場關注緩衝期過後，制裁時限有多長，以及華為是否有能力維持業務運作。加上，華為於緩衝期間仍遭禁止採購生產新產品的零件和元件，拓展步伐即時受阻，華為供應商仍受波及。投資者宜暫時規避與華為業務來往較多的企業，如丘鈦科技(01478)、瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)等。



內地媒體報道，住建部繼4月19日對6個城市進行預警提示後，再對近3個月新建商品住宅及二手住宅價格指數累計升幅較大的4個城市進行預警提示，包括佛山、蘇州、大連、南寧。然而，在中美貿易戰升級的背景下，房地產投資作為經濟增長的主要動力，預期全國性大幅度收緊調控政策的機會不大。預期中央落實「因城施策、一城一策」，內房市場有望延續平穩發展。不過，貿易戰升溫，人民幣匯率偏弱，或會限制外債較重的內房短期升幅。



中美貿易戰愈演愈烈。美國總統特朗普推出浪接浪的打壓措施，包括禁止華為向美企採購零組件和技術；另一方面，中國似乎準備打持久戰；不利投資市場情緒，每日平均成交金額回落至1,000億港元水平，恒指亦持續收於250天平均線之下，料初步支持位在27,400點。此外，聯儲局本周將會公布議息會議紀錄，投資者可藉此了解聯儲局對息口的取態。而歐美亦將會公布製造業PMI，同樣是市場主要焦點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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