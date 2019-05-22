王昕媛：土耳其局勢仍需密切關注

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，新興市場今年以來籠罩在各種黑天鵝之中，中美貿易摩擦升級不斷，多個新興市場國家今年進入選舉年，下半年的動盪將持續一段時間。



最為關注的要數土耳其。前期我們對土耳其市場進行分析，就土耳其本地市場的「股債匯三殺」，我們歸咎於高達2,000億美元的企業外債。如果未來資金鏈出現斷裂，將急需當地政府出手救助，否則將面臨違約和破產。



惟我們看到，土耳其央行做法並不是那麼友善，土耳其央行於五月九日意外發布聲明，明確回購拍賣操作暫停一周，停止以24%的最低利率向貸款人提供流動性。土耳其央行將在不上調官方利率的情況下，迫使銀行承擔更高的融資成本。同時，該行還將外幣債務的準備金要求提高了100個基點。



我們認為，這輪暫緩低息貸款，將提升銀行融資成本150個基點，貸款利率將升至25.5%，這對於當地企業是極為不利。那麼是否未來將出現轉機呢？密切留意6月12日土耳其央行會議，因本次會議將是土耳其選舉前的最重要一次貨幣政策會議，由於埃爾多安力挺里拉，因此關注是否將有更多補充流動性的舉措出台。但是，中期來看，如果未來選舉埃爾多安失利，將給中期土耳其基本面帶來更大不確定性。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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