皮海洲：港推熔斷機制意義不大

獨立財經評論員皮海洲在東方產經「專家點評」專欄表示，近日，有市場消息稱，港交所正在研究熔斷機制，並初步向業界諮詢熔斷機制意見，即在香港出現重大市場危機，恒指下跌至低於某個水平時，是否有需要採用相關機制，暫停市場交易，包括現貨及期貨交易，以免香港市場淪為「大鱷提款機」。據了解，港交所(00388)這次向業界「摸底」並不是預期香港會出現市場危機，最主要是防患於未然，探討香港是否有需要設立有關機制，並不一定會推行。



對此，港交所官方回應稱，港交所一直與業界緊密溝通，探討各項完善市場微結構的措施，不過這些探討目前都處於非常初步的階段，港交所亦將與業界緊密合作，致力於保障市場的長期健康發展，提升香港作為國際金融中心的競爭力。從港交所回應來看，態度曖昧，既未否認也未承認。



雖然港交所未就「熔斷機制」事宜作出明確的表態，但就香港市場的現狀而論，港股推出「熔斷機制」的意義不大，沒有必要性推出。



首先，香港股市是一個相對成熟的市場，而且香港股市的投資者以機構投資者為主，這些投資者基本上都能夠理性地看待股市的漲跌。因此，除了重大市場危機之外，一些正常情況下的下跌，都是投資者所能夠接受。



其次，香港股市有很多做空工具可服務投資者進行對沖操作。因此，即使股市真的出現一定幅度的下跌，投資者也可通過賣空做空來對沖風險，這一點與內地A股市場有很大的不同，因內地A股市場目前總體上仍是一個單邊市場，大多數投資者只有做多才能賺錢，而不能通過做空賺錢。所以，當股票下跌時，這些投資者只能面對風險，而不能對沖風險，故而這才需要有相應的保護措施。但這個問題在香港股市並不存在。



其三，香港股市沒有漲跌幅限制，港股的個股跌幅一天可以跌50%、70%、80%甚至更多。對於這樣的暴跌，香港市場上的投資者是可以接受。既然如此，推出「熔斷機制」也就沒有甚麽意義。以美國股市的熔斷限制為例，當股指跌幅達7%時，暫停交易15分鐘，這是一個冷靜期，讓投資者冷靜；而當股指跌幅達20%時，則停止全天交易。參照美股的「熔斷機制」，既然香港可接受個股70%、80%甚至更高跌幅，指數跌7%甚至20%那又有何不可？當指數跌20%時，個股跌幅或許還不到50%，甚至還不到20%呢！



此外，「熔斷機制」冷靜期的設置並不能讓投資者真正冷靜，相反冷靜期會形成一種「磁吸效應」，讓股指跌得更快，加劇股指的下跌。這一點，在A股市場一六年初推出「熔斷機制」時，是得到市場驗證。當時，A股市場的「熔斷機制」不僅沒有起到維護股市穩定的作用，相反還加劇了股市的動盪，結果「熔斷機制」很快又在A股市場夭折。A股市場推出「熔斷機制」的教訓值得港股市場來吸取。



因此，對於港股來說，推出「熔斷機制」作用不大。與其考慮推出「熔斷機制」來穩定市場，那還不如對個股採取漲跌幅限制，比如，將個股的日跌幅限制在30%。與此相比，個股日跌幅達70%、80%甚至更多，這其中的投資風險未免大了些。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

