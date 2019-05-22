中國銀河國際：深圳機場潛力待顯

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，深圳機場(000089.SZ)國際樞紐定位明確，受惠於航空出行時代，可看高一線。二○○七至一七年，內地主要機場上市公司的收入增幅明顯。其中，首都機場、浦東機場、白雲機場受惠於國際線頻繁，收入遠遠高於深圳機場。國家「十三五」規劃明確了深圳機場於國際航空樞杻的定位，將為公司發展帶來全新發展的機遇。全球看來，人均GDP進入6,000至9,000美元將激發內地民眾海外出行，內地現時人均GDP為64,644元人民幣(約9,359.16美元)，經歷了高速增長期。



國際航班的航空業務收入收費標準高，隨機場國際航班增加，將顯著提高深圳機場的收入及盈利水平。一八年，深圳機場國際旅客吞吐量達到395.3萬人次，按年增長33.8%，按照規劃要求，深圳機場一九至二○年國際旅客吞吐量年複合增長達到18%，並佔整體旗下吞吐量比例9至10%。



另一方面，深圳機場航站樓負荷已滿，機場衛星廳預計於二一年底投產，機場第三跑道擴建工程正式獲批，工程按照滿足三○年旅客吞吐量8,000萬人次、貨郵吞吐量260萬噸的目標進行設計。



現時，提升大灣區各機場產能為大勢所趨，利好深圳機場中長期發展。同時，未來隨穗莞深城際鐵路、深中通道陸續通車，將對深圳機場流量提升產生積極影響。

風險方面，公司有可能受到航空出行需求下滑、國際業務拓展不及預期、民航監管政策調整及營運安全等風險影響。



我們預測，深圳機場一九至二一年的營收分別達到39.5億、43.6億及47.6億元(人民幣‧下同)，母公司應佔溢利分別為7.73億、8.51億及9.35億元，每股盈利分別為0.38、0.42及0.46元，對應預測市盈率為24.1、21.9及19.9倍，維持「推薦評級」。

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