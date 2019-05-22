袁沛儀：觀望通脹數據　英鎊回升

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，英國於周三公布通脹數據，參考零售銷售按年增長明顯回升，料結果優於前值，支持英倫銀行收緊貨幣政策，只不過受脫歐前景仍未有明確定案下，需維持利率不變。在基本面穩健下，料英鎊回升，小幅上試1.2870。



相比下，無論經濟增長或通脹層面而言，歐元區表現近季仍然遜於英國；加上德國企業景氣略見回落，料歐元缺乏利好因素下，仍然在下行通道內窄幅上落，後市下望1.1110。



外圍走勢各異，料美元無明確方向，短線在97.0與98.1區間上落。隨着美國打算下月再次與中國磋商，貿易關係有機會好轉，避險情緒回落下，日圓及瑞郎升勢放緩；料美元兌瑞郎及美元兌日圓分別在1算及109見支持。



油價在中東政治局勢緊張下回升，料重返65美元，支持加元在眾多商品貨幣下表現較好，美元兌加元下試1.3340。澳洲就業數據繼續疲弱，加上通脹下行壓力大，市場料澳洲儲備銀行將減息，澳元繼續下望0.6820；相比下新西蘭基本面略優於澳洲，估計紐元只小幅下試0.65。

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