OECD：貿易爭端正摧毀經濟增長

外媒報道，經合組織(OECD)表示，貿易爭端正摧毀經濟增長及投資活動，需要從多層面去解決問題。



OECD首席經濟師Laurence Boon稱，貿易緊張形勢令全球增長脫軌，再加上阿根廷及土耳其等地的金融危機，使金融市場更加波動，貿易及投資活動已開始轉為疲弱。



該組織秘書長Angel Gurria坦言，中美貿易問題是「經濟增長的最大敵人」。



Boon指，「世貿組織(WTO)在1995年成立，至今有很多新問題，例如互聯網貿易、知識產權、貿易補貼等，這些都應該從多層面去解決，才有望維持全球對貿易的信心。」

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