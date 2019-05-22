美股收市：道指升197點　結束兩連跌

貿戰困局短線得到緩和，美股三大指數結束連續兩日跌勢。道指全日保持向好，盤中最多曾升218點，收報25,877點，升197點或0.77%；標指收報2,864點，升24點或0.85%；納指收報7,785點，升83點或1.08%。



美國或放鬆對華為的打壓，美國晶片股反彈，高通及AMD分別收漲1.47%和2.51%；美光科技則升近3%。



蘋果公司宣布推出升級版手提電腦MacBook Pro，股價全日升1.92%，結束此前的三連跌。



多家零售商業績出爐，百貨公司Kohl's上季同店銷售急跌3.4%，跌幅遠大過預期的0.1%，並調低全年盈利預測，拖累股價全日急挫12.4%至55.15美元。



另一百貨公司JC Penney上季同店銷售跌5.5%，亦差過預期的3.9%跌幅，股價收跌6.96%。



家居裝修產品零售商家得寶(Home Depot)首季每股純利升至2.27美元，勝分析員估計2.18美元，但期內同店銷售僅升2.5%，低於預期的4.3%增幅。家得寶全日升0.31%，收報191.45美元。



對於市況回穩，National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，美國暫緩對中國通訊企業的打壓，令市場對最壞情境的預期降低，股市仍積極在貿易緊張陰霾下，尋找正面的信號。



他續說，白宮政府在貿易問題上似乎需要表現出更多的彈性，坦言此前貿易關係突然惡化，情況就好像進入了無人區。

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