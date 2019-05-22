【終於識驚】貿戰嚇窒　二手業主急減價出貨

中美貿易戰陰霾未散，加上股市波動嚇窒業主，二手樓市乍現低市價買賣個案。天水圍上車屋苑嘉湖山莊，同時有兩個三房單位跌穿六球。當中，麗湖居同類單位僅售573.8萬元，呎價險守1萬元，低市價至少5%。而馬鞍山銀湖‧天峰更有三房戶平近7%售出，成交價1,230萬元。



消息稱，嘉湖山莊麗湖居3座中層C室單位，實用面積546方呎，三房一廁設計，一直於市場叫價615萬元放售。惟市況轉靜，心急業主減價出貨，成交呎價10,509元，料屬本月最低。



祥益林家倫亦指出，同屋苑景湖居11座低層G室，單位實用面積547方呎，四月底開價620萬元，原業主見近日市場波動，減價至590萬元。其後獲區內九十後上車客洽購，議價之後再減價12萬元，終以578萬元成功入市，呎價約10,567元。



中原伍耀祖則稱，嘉湖山莊本月暫錄近20宗買賣，市場目前未有低於600萬元的三房放盤，但近日部分業主看淡後市下，才出現平價成交個案。



該屋苑兩房單位，早前樓價已回升至575萬元，反映本月部分三房單位是以兩房價沽出。

馬鞍山個別業主叫價開始回軟。美聯黃家樂指出，翠擁華庭6座低層C室三房單位，實用面積約816方呎，以960萬元放盤已一段時間。近期終於減價，即獲買家「漏夜」洽購，議價後以908萬元售出單位，呎價約11,127元，為近月低位，較市價低約5%。



世紀21奇豐莊瑞生亦稱，同區銀湖‧天峰7座中層C室，實用面積762方呎計，三房間隔，望海景，約兩個月前叫價1,259萬元放售。由於同座更低層同室單位，2月成交價已達1,320萬元，上址即獲3組客爭購，議價後售1,230萬元，呎價約16,142元，同類單位約3個月平近100萬元。



他又稱，同區海栢花園實用面積560方呎的三房戶，市場向來叫價由980萬元起，但兩日前一個2座高層A室同面積單位，只以950萬元放售，之後再減價20萬元，以930萬元售出，呎價16,607元，較市價低約2%。



資深投資者吳龍飛認為，二手後市走勢未明，未來一至兩個月期間，市場會出現買賣雙方拉鋸局面，個別二手業主已開始減價吸客，並紛紛提升議價空間，料短期樓價議幅可達約5%。但他估計，中美最終會達成協議，樓價最後仍會向上。



美聯物業住宅部行政總裁布少明亦指，近期市場出現減價個案，但佔比不大，相反剛性需求推動下，買家繼續入市，個別仍創新高價。同時二手盤源持續短缺，令到交投萎縮，故預期樓價仍會向上。



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