又靠嚇？大鱷巴斯揚言大手買美元　主力沽空港元

近年多番揚言沽空港元及人民幣的對沖基金Hayman Capital創辦人巴斯(Kyle Bass)接受訪問時透露，香港外匯存底不足以捍衛聯繫匯率，公司正在大手買入美元，意味着沽空東南亞貨幣，尤其集中沽空港元。



Hayman Capital周一(20日)致信投資者稱，香港達不到國際貨幣基金組織(IMF)的基本儲備充足要求。根據巴斯估計，香港保守的儲備要求約為4,950億美元，超過了香港金管局儲備的4,360億美元。



然而，外電引述金管局發言人稱，Hayman Capital的分析忽略了《外匯基金條例》規定外匯基金可用於維擊聯繫匯率制度。事實上，很多市場參與者已指出該公司先前分析中的各種謬誤。



早前，巴斯表示因中美貿易戰正在惡化，已平了近4年沽空離岸人民幣的倉位。



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