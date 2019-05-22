【市前重點睇】美匯指數升穿98　紐油下跌

●美匯指數升穿98關，企98.06水平，離岸人民幣(CNH)徘徊於6.929，港匯見7.8494，圓匯低見110.59，歐元企1.1165，英鎊隔夜高見1.2813後回吐，最新於1.270水平上落。金價反覆企1,274美元。紐油挫至62.74美元，布油見72.18美元。道指期貨窄幅上落。



●美股三大指數結束連續兩日跌勢。道指收報25,877點，升197點或0.77%；標指收報2,864點，升24點或0.85%；納指收報7,785點，升83點或1.08%。 https://bit.ly/2LZYwqJ



-蘋果公司宣布推出升級版手提電腦MacBook Pro，股價全日升1.92%，結束此前的3連跌。



●港股ADR指數收報27,653點，跌4點。



●美國10年期國債孳息率升1.07點子，報2.4264厘。



●美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，若果關稅持續存在，有可能使通脹升至聯儲局的2%目標，但長期會對就業市場造成影響，指聯儲局不會坐視不管。 https://bit.ly/2M3MbSo



●傳特朗普政府準備最早於周四(23日)宣布對受貿易戰打擊的農民施以新一輪援助計劃，總金額可能超過150億美元。



●經合組織(OECD)表示，貿易爭端正摧毀經濟增長及投資活動，需要從多層面去解決問題。 https://bit.ly/2WXZPrk



●消息指特朗普政府曾擱置將華為列入黑名單的措施，因擔心此舉可能會干擾與中國的貿易談判，但最終在上一輪中美磋商陷入僵局後採取行動。



●報道指出，美國代表在日美貿易談判中沒有提及日本汽車出口配額話題。



●紐約期油收報每桶62.99美元，跌0.11美元或0.17%；布蘭特期油收報每桶72.18美元，升0.21美元或0.29%。



●紐約期金收報每安士1,273.2美元，跌4.1美元或0.3%，創自5月2日以來收市新低。



●英國富時100指數收報7,328點，升18點或0.25%；法國CAC指數收報5,385點，升26點或0.5%；德國DAX指數收報12,143點，升102點或0.85%。 https://bit.ly/2K0QFa1



●英國首相文翠珊下月將向國會提交新一份的脫歐協議方案，擬給予議會就第二次脫歐公投進行表決的機會。消息刺激英鎊兌美元一度高見1.28水平。



●有「沽空王」之稱的對沖基金Hayman Capital創辦人Kyle Bass沽空港元，稱香港外匯存底不足以捍衛聯繫匯率。



-香港金管局稱，Hayman的分析忽視了外匯基金可用於維護香港貨幣金融體系穩定的事實。



●人民銀行宣布將再度發行離岸央票，惟尚未公布有關細節。分析料人行旨在控制人民幣過快貶值。



●【股民熱話】若中國讓人民幣貶值，對你有咩影響？ https://bit.ly/2JABQvg



●港ATM機逆市穩增，虛擬銀行成生力軍。 https://bit.ly/2EpUsd4



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