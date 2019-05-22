日本4月出口按年跌2.4%　對美出口增逾9%　

日本4月份進口按年增長6.4%，預期升4.5%，前值由升1.1%修正至升1.2%。出口則跌2.4%，預期跌1.6%，前值跌2.4%。



期內，對美出口按年增長9.6%，對中國出口跌6.3%，對亞洲整體出口跌3.3%。



至於4月季調後商品貿易帳逆差1,109.42億日圓，預期逆差375億日圓，前值由逆差1,778億日圓修正至逆差1,543億日圓。未季調商品貿易帳順差604億日圓，預期順差2,327億日圓，前值由順差5,285.01億日圓修正為順差5,278億日圓。



另外，3月份核心機械訂單按年跌0.7%，預期跌3.4%，前值跌5.5%；按月升3.8%，預期持平，前值升1.8%。



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