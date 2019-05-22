【股民熱話】若中國讓人民幣貶值　對你有咩影響？

中美貿易談判進度未明，市場更盛傳雙方已暫停交流。事已至此，近期股市的疲弱表現，反映愈來愈多投資者正為最壞的結果作準備。若然中美貿談反枱收場，雙方將繼續向彼此的進口商品加徵關稅，亦不排除中國會讓人民幣貶值，以圖抵銷關稅影響，為出口商減壓。咁到底人民幣貶值，對各位股民的荷包有咩實際影響？



第一個影響，當然係好友當災，皆因人民幣貶值，將意味在匯率因素影響下，大部分中資股的盈利受壓，致估值須下調。由於中資股佔港股比重大，這勢將拖低港股估值。長線持有港股或有投資內地A股的投資者，持倉好可能要繼續「捱價」，唔想長期作戰，應該及早諗諗係咪要減緊啲磅！見到國企指數在「五窮月」率先失守牛熊分界線，不無原因。



第二個影響，當然係以人民幣為貨幣為基礎的定期收益價值下降。比如唔少股民揸住內銀股收息，賴理股價波動，反正坐享五、六厘息，穩收人民幣現金收益。可當人民幣貶值，意味人民幣派息轉換成港元後的收益將會下降。此外，持有人民幣定期存款的投資者，亦會因為人民幣貶值，而蒙受匯兌損失，可能出現收息唔夠蝕價的情況，這誠然會直接影響人民幣資產的吸引力。



第三個影響，就係當以上兩個情景發生，可能會引發內地資產拋售潮，迫使中央政府要再度放寬貨幣政策維穩，以增加信貸額度來為經濟給力。如是者，也許會是內地股市完成階段性調整，短線觸底回穩之時，港股走勢亦可能有轉機。但當然，由於如今距離10月中國70華誕尚有一段日子，不排除此前當局在考慮推出救市措施上，會盡量留手，等第三季中才全力催谷經濟。故若現時手上多持現金，不用急於撈貨，且即使收集優質股，宜盡量分注行事，以降風險。



話說回來，人民幣自2016年10月正式加入國際貨基金組織的特別提款權貨幣藍子，靠的是相對穩定的人民幣匯率。若人民幣趨波動，無疑會影響人民幣國際化的步伐，而人民幣貶值，亦會令中國消費者在境外消費的意欲下降。無論是個人投資者，抑或企業，都須要及早評估對收入的影響，設法對沖風險。畢竟若然這場貿易戰中，中國最終選擇要以人民幣貶值來讓對手感「痛」，就該作好「自己先痛」的各項準備。



當然，人民幣走向，還須看美元走勢。可見以人民幣貶值來回敬對手的做法，還是存在頗多變數需要應對。只是若然中國選擇行呢一步，面對的會是一場關乎人民幣資產的信心戰，須努力在過程中為匯率找到新的平衡點，化危為機。



說到底，若然投資者自覺睇唔通大局，較穩陣的做法，是減持人民幣資產，增持港元，以避其鋒，待中美貿易談判結果趨明朗，再作部署。



東方產經專欄作者帥哥

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