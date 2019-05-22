港ATM機逆市穩增　虛擬銀行成生力軍

近年環球銀行服務轉趨數碼化，顧問公司RBR發表研究報告指，全球銀行自動櫃員機(ATM)的數目，在去年首次錄得萎縮，自動櫃員機產業鏈前景或首當其衝受影響。不過，有自動櫃員機供應商負責人表示，虛擬銀行有望成為推動香港自動櫃員機繼續增長的動力，預計未來5年本地的年均裝機量可保持單位數增長。



他表示，自動櫃員機是市民主要的日常提款渠道，深受公眾信任及依賴，加上手機銀行及其他支付工具未全面普及，相信未來數年對自動櫃員機需求的衝擊有限。他又說，香港自動櫃員機的日均交易量之高為全球數一數二，但每100萬人口對應的櫃員機數量僅為500至600台，相對日本及台灣擁有近1,000台明顯不足，相信香港仍有空間容納更多自動櫃員機。



事實上，過去10年自動櫃員機的數目顯著增加。香港金融管理局發言人回覆查詢時表示，本地零售銀行的自動櫃員機數目，由2008年約2,600部增至2018年約3,500部，增幅超過34%。



銀聯通寶行政總裁蔡炳中表示，過去數年銀通自動櫃員機的交易量與交易額，每年均錄得1至2%增長，而且香港寸金尺土，租金上漲令很多銀行削減分行數目及縮細舖位，轉而增設自動櫃員機，以減少租金及延長銀行服務時間。



外電引述RBR報告指出，中國、美國、日本及巴西去年的自動櫃員機數目減少，而印度的自動櫃員機數目增長亦顯著放緩。不過，隨着亞太區等新興市場推動金融服務普及，相信可紓緩整體市場跌勢，預期未來6年全球自動櫃員機數目僅下跌0.6%至322萬部。



香港金融管理局近月發出多個虛擬銀行牌照，推動普惠金融，預期6至9個月內開業。自動櫃員機供應商負責人透露，虛擬銀行將不設實體分行，未來或要依賴自動櫃員機滿足客戶提款需求，可望成為業務的潛在增長動力，所屬公司目前正積極籌備與虛擬銀行合作，並願意針對其獨特的營運模式及需求，度身訂造自動櫃員機服務。



至於自動櫃員機現時主攻提款服務，隨着電子支付持續普及，他認為對業務的影響會愈來愈顯著，未來將會專注簡化交易程序，加快提款速度，例如透過二維碼及生物認證等技術，提供免卡提款等，為服務增值。



蔡炳中則透露，銀通未來會提供更多新功能及擴大覆蓋範圍，例如跨境服務，以提升自動櫃員機的價值，年內將會推出二維碼無卡取款。



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