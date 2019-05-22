亞洲股市：日股揚升　韓澳股偏軟

美股收升，結束兩連跌；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段升85點或0.4%，報21,358點。



板塊方面，資訊技術股升1.6%，原材料股升0.6%，金融股升0.3%。個股中，太陽誘電漲5%，富士電機及三井造船齊升2%，日產汽車則跌0.3%。



卡樂B升0.7%。高盛將其評級由「沽出」調升至「中性」。



南韓首爾綜合指數跌3點或0.1%，報2,058點。韓進重工及建設跌2.5%，東部製鋼及POLUS生物製藥皆跌逾1.5%，三星電子跌0.2%。



澳洲悉尼普通股指數跌1點或0.02%，報6,583點。板塊方面，原材料股跌0.5%，金融股跌0.2%。個股中，澳洲銀行及Evolution礦業齊跌約1%。



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