【即市分析】大戶繼續「屠牛」誘因較大…

東方產經專欄作者HS哥：港股近期級級落，且看恒指牛熊街貨有何啟示。資料顯示，恒指熊證街貨重貨區為28,400至28,499點，街貨3.9億份，相對期指約733張(增加446張)，而下方最多新增28,332至28,399點則共有3.31億份街貨，相對期指約582張。



至於恒指牛證街貨重貨區為27,600至27,698點，街貨4.6億份，相對期指約890張(增加約271張)，而下方街貨區27,400至27,599點，則其有街貨7.7億份(相對期指約1,457張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約57：43。



簡單而言，現階段資金仍以牛仔博反彈為主，大戶對着幹繼續屠牛的機會較大，投資者部署時宜留意相關數據變化。畢竟如今全球金融市場風險驟增，流入港股的長錢並不多，都係大戶藉衍生工具短線炒作為主，大趨勢仍是易跌難升，唔想冒風險同大戶對賭，都係作壁上觀最自保。

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