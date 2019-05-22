A股快報：大市缺乏方向　稀土股續升

內地股市偏軟，滬綜指低開不足1點，跌0.44點或0.02%，報2,905點；深成指低開18點或0.2%，至9,069點；創業板指數低開0.06點，報1,493點。



板塊方面，鋼鐵股領跌0.5%，有色金屬股跌0.3%，飛機製造及水泥股齊跌0.2%，地產股偏軟；而金融股靠穩，煤炭及船舶製造股同升0.2%，次新股領升2%。



元成股份低開8%。公司董事長祝昌人，副董事長、總經理兼董事會秘書姚麗花遭證監會立案調查，公司強調目前經營一切正常。



天寶食品亦低開近9%。公司涉嫌信息披露違法違規，遭證監會立案調查。海康威視低開9.6%，股價創今年1月初以來新低。



稀土板塊續升，金力永磁、三川智慧及英洛華升停板，北方稀土高開逾5%，五礦稀土高開0.5%。



南京銀行高開1.4%。公司擬向法國巴黎銀行等非公開發行股票，資資140億元人民幣(下同)。



中國太保高開0.2%。麥格理將其股評級上調至「跑贏大市」，目標價39元。



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