【即市分析】新一代股王後繼有人？

東方產經專欄作者桃桃：被市場喻為「股王」的騰訊控股(00700)去年接連遭遇大股東減持、遊戲業務放緩以及內地加強行業監管等不明朗因素，該股最低曾跌至251.4港元，即使其後相關負面消息逐步消除，股價反彈亦持續受制於400元大關，近日更再跌穿350元支持，「股王」光環似乎褪色。



事實上，投資市場瞬息萬變，就算做到一代「股王」，都唔代表股價唔會跌，例如曾得此名號的思捷環球(00330)，遇上行業冷風，業績連年虧損，以昨日收市價1.6元計，較2007年歷史高位133元，跌咗98%，未計期間仲要供過股。



雖然騰訊業績仍錄得可觀增長，股價或未至於落得如此下場。不過，在中美貿易戰升級之下，科技相關的板塊面對的政治風險逐漸提升，新經濟股短線轉弱已成定局。



相反在避險情緒升溫下，有「升」又有「息」的防守性股份抬頭。領展房產基金(00823)、中華煤氣(00003)及港鐵公司(00066)等公用股，近年表現強勢，尤其係領展，基金價格似乎打造只升不跌的神話，有機會成為新一代「股王」。



領展2005年底以10.3元上市，當中除2008年、2013年及2015年之外，其餘12年基金價格均可報升。以昨日收市價97.4元計，上市至今累升8.4倍，今年至今亦累升逾22%。



領展昨日再創出98.35元的歷史高位，只要低息環境持續、中美貿易戰一日未解決，該基金仍會吸引避險資金追捧，100元「紅底價」的心理關口一旦突破，可能仲會有一浸升勢，升市莫估頂，短線支持可參考20日線約94元。



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