貿戰升級：聯合國削今明兩年全球經濟增長預測

聯合國發表報告指出，基於貿易緊張局勢升溫、經濟政策的不確定性，以及商業信心疲弱，下調2019至2020年的全球經濟增長預測。



報告指出，所有主要發達國家和大多數發展中國家的增長前景，都因國內與外部因素而有所減弱，預期今年全球經濟增長2.7%，2020年增長2.9%。而在1月份發表的報告中，聯合國對今明兩年的全球經濟增長預測同為3%。



另外，聯合國警告，一旦貿易緊張局勢進一步惡化、氣候變化的影響加深，或者國家財政狀況突然惡化，經濟放緩情況將更為急劇及持久。而全球經濟增長疲弱，將導致教育、健康及氣候等領域的重要投資面臨風險。發展中國家或會受到重創，尤其是對那些依賴額外關稅優惠措施的國家。



聯合國首席經濟師Elliot Harris表示，需要採取更全面及更具針對性的政策措施，以應對目前全球經濟增長放緩的情況。



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