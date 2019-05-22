貿戰升級：廣汽推遲進軍美國市場　

外媒報道，廣汽集團(02238)旗下廣汽傳祺國際業務總經理曾和濱表示，受中美貿易戰影響，會推遲進軍美國市場的計劃。公司股價曾升逾3%，報7.55港元。



另外，花旗發表報告，指中國汽車銷售下滑尚未見底，行業估值仍過於樂觀，如果6月底沒有刺激政策出口，汽車業2019年預測市盈率或由目前約9倍跌至7倍。



報告指，中國汽車製造商的業績在5月份和下半年會繼續受壓，估計4月份調整後零售銷量按年跌12.8%；5月份最樂觀料按年跌15.3%，最悲觀則估計挫16.7%。



該行重申比亞迪股份(01211)為行業首選股，對華晨中國(01114)、北京汽車(01958)、永達汽車(03669)、中升控股(00881)、正通汽車(01728)等評級定為「買入」；對吉利汽車(00175)則維持「中性」評級。



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