【即市分析】呢個板塊　有貿易戰抗體…

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰持續，美國針對華為事件峰迴路轉，呢頭話要禁，嗰頭又話延遲禁令，總之佢講晒！市場風起雲湧，港股受相關消息影響前景難料，都係搵番一些受貿戰影響較微的板塊最正路。



中資醫藥股主要從事內地市場，受中美貿易戰影響不太大。石藥集團(01093)昨日(周二)公布今年首季業績表現唔錯，或增加市場重估行業前景可能性，加上中國生物製藥(01177)股價近月表現跑贏大市，板塊內兩大龍頭股有番啲起色，值得望多兩眼。(醫藥器械板塊追蹤：https://bit.ly/2xsCGVn )



先睇石藥業績，今年首季收入按年增加25.6%至54.93億元(人民幣，下同)；盈利則按年增加28.8%至9.52億元。期內成藥業務表現理想，銷售收入達42.45億元，按年增加33.7%；創新藥產品的銷售收入更按年大增54.4%至29.54億元。至於「恩必普」及抗腫瘤產品組合的銷售亦按年分別增長32.1%及208%，表現確令人眼前一亮。



從估值及走勢出發，該股往績市盈率約23倍，息率1.3厘，中規中矩。其股價自4月初高見16.48元後反覆偏軟，但下方近100日線約13.5元見一定承接力，短期只要守穩其上，毋須太悲觀，反之後市若能重上20日線約14.4元，有望重展升浪，可先納入觀察名單。



另外，中生製藥往績市盈率約9倍，息率1厘，其股價自4月開始主要在7至8.3元水平橫行上落，短期策略以區間短炒上落為主，或候確認上破前高位8.49元後才順勢追入作中線持有。

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