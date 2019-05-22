A股快報：傳美國或制裁海康威視　股價一度跌停

外媒報道，美國政府考慮限制中國視訊監控公司海康威視(002415.SZ)。公司股價在開市初段一度急瀉10%至跌停，低見24.84元人民幣(下同)，最新跌逾4%，報26.33元。



內媒引述海康威視投資者關係負責人指，暫時沒有接到消息。



在今年2月，美國共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)指，海康威視和大華技術「猶如華為及中興(00763)的表親」，都是中方傀儡，呼籲應禁止這兩家企業進入西方市場。及至2月底，江蘇省公安廳發特急通知，指海康威視生產的監控設備存在嚴重安全隱患，部分設備已經被境外互聯網協議地址(IP位址)控制，要求各地立即進行全面清查，並開展安全加固，消除安全漏洞。



據海康威視官網，公司屬視訊產品及內容服務提供商，具備視訊處理技術和視訊分析技術，提供各式攝錄機、光端機、DVR/DVS/板卡、網絡存儲、視訊綜合平台、中心管理軟件等安防產品，並針對金融、保安、電訊、交通、司法、教育、電力、水利、軍隊等行業提供細分產品與服務。



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