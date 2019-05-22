超額完成！香港首批綠色債券錄逾40億美元認購

港府今日(22日)公布，成功發售首批涉及10億美元的綠色債券，是次年期5年，收益率為2.555%(與5年期美國國債差距為32.5基點)，錄得認購金額超過40億美元，為發行金額逾4倍，令最終定價較初步價格指引收窄17.5基點。



該批綠色債券獲超過100個國際機構投資者認購，最終50%分配予亞洲的投資者、27%予歐洲的投資者，以及23%予美國的投資者。



按投資者類別計，29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司，以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。



財政司司長陳茂波稱，市場反應熱烈證明環球投資者對香港信貸狀況的肯定。



該計劃下集資所得將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。

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