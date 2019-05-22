摩天住宅 X 娛樂度假村首期只須27萬！

港人旅遊和升學熱點─澳洲，近年澳紙愈來愈低水，今年5月中1澳元兌港元更低見5.44，相較2011年8算的歷史高位，足足平一大截。倘若跟着匯價去買樓，待澳元回升賺取差價，分分鐘利潤甚厚！



位於澳洲昆士蘭省的黃金海岸(Gold Coast)，著名海灘Broadbeach擁有延綿逾57公里長的海岸線，除了是舉世聞名的旅遊勝地，近年更成為投資者熱捧的新興市場，帶動租務市場暢旺。



據澳洲地產資訊平台Domain報道，5月黃金海岸整體空置率僅1.8%，較2017年3月的4.4%，大幅下降2.6個百分點，與昆士蘭省3%的空置率相比，更低近1倍，反映當地租務市場供不應求，租金升值潛力極大。



展望未來，黃金海岸的住屋需求亦將非常渴市。昆士蘭政府報告顯示，黃金海岸人口將於2041年增加62%，人口屆時將突破100萬。隨着人口急速增長，政府推出多項發展計劃，提升當地生活質素，包括耗資逾2億澳元，在黃金海岸發展輕軌鐵路，又在今年首季斥資逾4,500萬澳元，在各主要車站增建停車場及修葺路面道路設施。



位處黃金海岸最繁華地段、屬區內世界級新地標的摩天大型綜合住宅項目─The Star Residences–Epsilon，樓高63層，由三大著名企業：遠東發展、周大福及於澳洲的星億集團(The Star Entertainment Group)聯手打造，極具信心保證。



項目屬The Star Residences第2期發展，是當地最大型娛樂度假村綜合住宅項目，集賭場、購物、餐飲、五星級豪華酒店於一身，盡享最完善悠閒體驗，更可舉步直達大型購物中心Pacific Fair及全澳洲最大會議中心，場內場外設施應有盡有，故早前首推時已受投資者熱捧。



The Star Residences–Epsilon最大優勢，是坐擁Broadbeach永久海景，可飽覽黃金海岸醉人景緻，升值潛力極高；同時設有星級會所，予住客享受游泳池、私人影院、桑拿、健身室、水療設備及燒烤場等設施，給住客一個五星級的家。



項目屬永久業權，提供457伙，單位實用面積介乎592至1,808方呎，屬一至三房間隔，首期只須27萬港元，折合呎價僅4,400港元起。隨着新一期隆重登場，勢將再度掀起搶購熱潮，趁澳元低水之際入市，絕對是難得一遇的優質投資項目。



想抓緊澳洲黃金海岸物業投資機遇，記得收睇《AP世界物業投資特約—「置」富攻略》啦！星期四(5月23日)中午12:30至13:00，將會於Money18 facebook直播。AP世界物業投資行政總裁莫佩雯、利安環球物業執行董事張肇麒，將會即時為大家解答問題！



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