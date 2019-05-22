【即市分析】創科實業有反彈條件？

東方產經專欄作者帥哥：美國押後對華為封殺令90日，紓緩市場對貿易戰升溫的憂慮情緒，港股今早(22日)反覆靠穩，部分出口股反彈，其中敏實集團(00425)現升5.4%，報23.4元；耐世特(01316)亦漲近1%；至於創科實業(00669)即市亦曾彈半成高見51.4元，現仍升3%報50.4元，值得望多兩眼。



美國建材零售商家得寶(Home Depot)業績表現出色，首季利潤為25.1億美元，按年升4.5%，每股盈利2.27美元，比市場預期的2.2美元強勁，消息帶動向家得寶供貨的創科股價表現。



事實上，創科過去數年盈利增長穩定，去年多賺17.4%至5.52億美元，整體毛利率由2017年的36.7%上升至37.2%，惟市場近日憂慮中美貿易戰升級拖累其業務發展，股價亦因此反覆向下。



麥格理最新報告引述創科管理層稱，即使美國對中國貨品全面開徵25%關稅，公司對銷售增長及毛利擴展具有信心。公司將會持續進行產能地區多元化策略，冀能轉嫁成本。該行將創科列為亞太區家居用品行業的首選股，近期股價調整後，正提供買入機會，予其「跑贏大市」評級及目標價66元。



該股上月底由60.45元的歷史高位回落，惟跌至50兀邊有一定支持，以現價計，今年以來仍有兩成升幅，股價表現唔算差，短線若能守穩於100日線約50元水平樓上，後市料有反彈空間。當然，投資者亦要密切留意中美貿戰發展，會否對股價造成壓力，跌穿47元止蝕。

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