【專家樓評】陳永傑：買樓要向遠望

美國與中國的貿易戰風起雲湧，相信不少置業人士被「嚇窒」。須知道，現今買入住宅物業只有兩個目的，一是自用，二是投資。以往第三個目的炒作，因為各種印花稅辣招及金管局收緊按揭成數措施，炒家已經被廢武功。買樓無短炒獲利機會，大家應向遠望才對。



2010年起，政府陸續推行額外印花稅等辣招，而且不停加辣，樓市短炒已經消失，根本無得炒。買家只有向自用和長線投資為最終目標。



美國總統特朗普不久前突然重施故技，將中國出口往美國的貨品大幅加徵關稅，影響當然不小。但作為長線投資者應早有準備，假使不是特朗普的「特變」，也會有其他事情發生。長達二、三十年的物業投資，間中出現陣痛是必然的。長遠而言，物業的長線回報既實用又豐厚，是很好的投資工具。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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