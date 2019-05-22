人民幣Hibor：隔夜息重上2厘　離岸價見6.93

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，回升至2.03厘；1、2星期拆息報2.59至2.86厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.13至3.61厘。



22/5/2019

隔夜 2.03538厘

1星期 2.59533厘

2星期 2.86567厘

1個月 3.13750厘

2個月 3.34350厘

3個月 3.47367厘

6個月 3.51633厘

12個月 3.61683厘



21/5/2019

隔夜 1.98600厘

1星期 2.58833厘

2星期 2.83967厘

1個月 3.11600厘

2個月 3.32800厘

3個月 3.45517厘

6個月 3.49383厘

12個月 3.59033厘



人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.9275，回落至6.9356，最新報6.9333；在岸人民幣(CNY)則由6.8984，降至6.9123，最新報6.9087。

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