人民幣Hibor：隔夜息重上2厘 離岸價見6.93
2019年05月22日 11:52
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，回升至2.03厘；1、2星期拆息報2.59至2.86厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.13至3.61厘。
22/5/2019
隔夜 2.03538厘
1星期 2.59533厘
2星期 2.86567厘
1個月 3.13750厘
2個月 3.34350厘
3個月 3.47367厘
6個月 3.51633厘
12個月 3.61683厘
21/5/2019
隔夜 1.98600厘
1星期 2.58833厘
2星期 2.83967厘
1個月 3.11600厘
2個月 3.32800厘
3個月 3.45517厘
6個月 3.49383厘
12個月 3.59033厘
人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.9275，回落至6.9356，最新報6.9333；在岸人民幣(CNY)則由6.8984，降至6.9123，最新報6.9087。
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