【午市重點睇】圓匯低見110.6　離岸人幣企6.93

●美匯指數在亞洲市續在98樓上；圓匯曾跌至110.63；歐元兌美元報1.116；英鎊報1.271。港匯企7.849。在岸、離岸人民幣在6.90及6.93水平。金價報1,274美元，布油又失守72美元，最新報71.76美元，紐油報62.63美元。道指期貨偏軟。



●港股呈上落市，恒生指數半日升82點或0.3%，報27,739點，煤氣再創新高。https://bit.ly/2JyXfFk

-中華汽車飆13%，沽北角商廈擬派特別息。

-咁快炒完？中國稀土曾回吐32%。

-魚缸通：騰訊跌得急，散戶焗坐。

-盛源控股停牌，涉內幕消息。



●【即市分析】

-呢個板塊有貿易戰抗體... https://bit.ly/2QeVhKE

-新一代股王後繼有人？https://bit.ly/2YJVmch

-大戶繼續「屠牛」誘因較大... https://bit.ly/2M2T7zd



●A股快報：大市牛皮，滬指2900點關失復得。https://bit.ly/2YMB1TL

-傳美國或制裁海康威視，股價一度跌停。



●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/2JwCoCv



●貿戰升級：

-聯合國削今明兩年全球經濟增長預測。https://bit.ly/2VRuyd4

-廣汽推遲進軍美國市場。

-中國美國商會指，約三分之一會員考慮推遲在中國的投資。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至0.93厘，失守1厘；1個月期報1.69厘。



●人民幣中間價下調2點子，報6.8992，呈十連跌。



●人行進行200億元人民幣7天期逆回購操作，無逆回購到期。



●超額完成！香港首批綠色債券錄逾40億美元認購。



●又靠嚇？大鱷巴斯揚言大手買美元，主力沽空港元。https://bit.ly/2M4asYw



●日本4月出口按年跌2.4%，預期跌1.6%；對美出口增逾9%。



●美國車廠福特汽車早前宣布裁員7,000人，但摩根士丹利指裁員人數應為約3萬人。



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其他精彩新聞：【股民熱話】若中國讓人民幣貶值 對你有咩影響？

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