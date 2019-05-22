【午市重點睇】圓匯低見110.6　離岸人幣企6.93

2019年05月22日 12:02
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    ●美匯指數在亞洲市續在98樓上；圓匯曾跌至110.63；歐元兌美元報1.116；英鎊報1.271。港匯企7.849。在岸、離岸人民幣在6.90及6.93水平。金價報1,274美元，布油又失守72美元，最新報71.76美元，紐油報62.63美元。道指期貨偏軟。

    ●港股呈上落市，恒生指數半日升82點或0.3%，報27,739點，煤氣再創新高。https://bit.ly/2JyXfFk
    -中華汽車飆13%，沽北角商廈擬派特別息。
    -咁快炒完？中國稀土曾回吐32%。
    -魚缸通：騰訊跌得急，散戶焗坐。
    -盛源控股停牌，涉內幕消息。

    ●【即市分析】
    -呢個板塊有貿易戰抗體... https://bit.ly/2QeVhKE
    -新一代股王後繼有人？https://bit.ly/2YJVmch
    -大戶繼續「屠牛」誘因較大... https://bit.ly/2M2T7zd

    ●A股快報：大市牛皮，滬指2900點關失復得。https://bit.ly/2YMB1TL
    -傳美國或制裁海康威視，股價一度跌停。

    ●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/2JwCoCv

    ●貿戰升級：
    -聯合國削今明兩年全球經濟增長預測。https://bit.ly/2VRuyd4
    -廣汽推遲進軍美國市場。
    -中國美國商會指，約三分之一會員考慮推遲在中國的投資。

    ●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至0.93厘，失守1厘；1個月期報1.69厘。

    ●人民幣中間價下調2點子，報6.8992，呈十連跌。

    ●人行進行200億元人民幣7天期逆回購操作，無逆回購到期。

    ●超額完成！香港首批綠色債券錄逾40億美元認購。

    ●又靠嚇？大鱷巴斯揚言大手買美元，主力沽空港元。https://bit.ly/2M4asYw

    ●日本4月出口按年跌2.4%，預期跌1.6%；對美出口增逾9%。

    ●美國車廠福特汽車早前宣布裁員7,000人，但摩根士丹利指裁員人數應為約3萬人。

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    其他精彩新聞：【股民熱話】若中國讓人民幣貶值　對你有咩影響？
    https://bit.ly/2JABQvg

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