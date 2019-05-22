【大行報告】瑞信上調石藥評級及目標價

瑞信發表研究報告指，石藥集團(01093)首季業績略勝該行預期，收入按年升25.6%，純利升28.8%，與該行估算相若。毛利按年擴大約5.7個百分點至69.9%，因為創新藥收入佔比增加。



報告稱，石藥首季創新藥銷售維持強勁增長，增長54.4%。瑞信認為，該公司今年收入增長主要來自中風藥恩必普(NBP)及腫瘤藥，特別是抗癌注射用藥品Keaili。



瑞信指，考慮石藥創新藥銷售加快及收入來源更趨平衡，提升其投資評級，由「跑輸大市」升至「中性」；並上調其今、明兩年收入預測分別為4.1%及5.5%，純利預測分別上調4.8%及7.8%，以現金流貼現率計，目標價由11.4元升至14.45元。



瑞信補充，考慮到政策逆風，對腦科藥品歐來寧及仿製藥銷售維持保守看法。



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