樓價UPDATES：投資客920萬購凱帆軒收租

中美貿易戰為香港樓市增添不明朗因素，除租務活躍外，亦無阻部分投資客入市信心。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●鰂魚涌康怡花園G座中層3室，實用面積524方呎，兩房間隔，以每月2.18萬港元租出，實用呎租41.6元。



●北角柏蔚山2座中低層F室，實用面積838方呎，三房連主人套房間隔，以每月4.2萬元租出，實用呎租50.1元。



●跑馬地翠景樓低層A室，實用面積約996方呎，三房間隔，原叫價2,000萬元，最終減至1,980萬元易手，實用呎價約19,880元。單位15年漲價逾3.1倍。



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九龍區



●大角咀凱帆軒1座高層D室，實用面積450方呎，兩房間隔，以920萬元獲投資客承接，實用呎價約20,444元。單位近8年升值約56%。



●將軍澳中心2座高層E室，實用面積465方呎，兩房間隔，以約868萬元易手，實用呎價約18,667元。單位12年升值近3倍。



●長沙灣昇悅居8座低層A室，實用面積490方呎，兩房間隔，以878萬元沽出，實用呎價17,918元。原業主持貨逾10年沽出，帳面獲利621萬元。



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新界區



●青衣翠怡花園4座低層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，原叫價600萬元，僅減1萬元以599萬元沽出，實用呎價約16,277元。原業主持貨剛滿3年，額外印花稅(SSD)鬆綁即轉手，現帳面獲利約209萬元。



●大圍金獅花園2期D座低層1室，實用面積306方呎，兩房間隔，議價後以535萬元易手，實用呎價17,484元。原業主持貨6年沽出，升值約91.8%。



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