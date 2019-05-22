中移：楊杰料5G今年發牌　收入模式多樣化

中移(00941)今日(22日)舉行股東周年大會，董事長楊杰表示，「個人認為」內地監管機構今年會正式發放第五代流動通訊(5G)牌照，具體時間要由監管機構拍板，一有消息會及時通報。



他稱，中移正積極與各行各業合作推進5G生態，收費模式或有很多不同面貌，預計2020至2022年是5G的投資高峰期。



他又形容，5G是通訊行業新的增長點，政府和企業方面的應用可謂「一片藍海」。中移還在探索5G的商業模式，現在要把透過試驗應用場景創造需求，因為5G與產業應用融合會爆發出巨大潛力。



至於5G的收費模式，他認為，或有別於現時取決於數據用量多少，「可以豐富多彩」，因為客戶會有很多新的需求，如用戶「打機」時對低時延的要求非常高，決鬥時可能就是時延短些的一方就能把對方擊敗，這或開闢新的收費空間，總之可以按流量、按時延、按速度、按帶寬，收入方式林林總總。



對於楊杰昨日(21日)多番強調，5G及4G網絡會長期共存。對於有股東提到一些國家和企業開始探索第六代流動通訊(6G)服務，他表示很關心有關事宜，但問過很多都沒有能夠給他具體講清楚是甚麼，但覺得該技術成熟後，或許會與5G共存，就像5G推出後會與4G長期共存一樣。

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