【瑞通推介】資金追入恒指牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股結束連續兩日跌勢，道指隔晚收報25,877點，升197點或0.8%。恒指周二(21日)收報27,657點，跌130點或0.5%，創超過3個月低位。



恒指連跌3日共618點後，14日RSI跌至23以下的超賣水平。恒指周三(22日)早段略反彈，但受制於約27,948點的250天線。其好倉(牛證及認購證)周二淨流入逾4,900萬港元，淡倉(熊證及認沽證)同日淨流出逾6,500萬元，反映投資者繼續博大市短期反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點。周三早段即市資金以追入牛證為主。



小米集團首季收入按年增27.2%；純利31.26億元人民幣，虧轉盈。首季智能手機毛利率跌至3.3%，按年大減2.5個百分點。另外，由於美國封殺華為，小米有機會受影響，但亦有券商關注其他手機商能否搶佔華為的份額。小米周二高開後反覆回落，以近全日低位9.87元收市。周三早段結束4日跌勢，高開後愈升愈有，反彈4%，重上10元之餘，並嘗試收復10天線(約10.33元)。周二有220萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有142萬元淨流入。



碧桂園主席楊國強近日在股東會上指，公司定位是高科技企業，相信未來機械人業務會為業績帶來驚喜。另股份將於下月躋身國企指數行列，早前獲券商看好其基本因素。該股周二11元得而復失，收市微升，周三早段好淡爭持，高位再升抵11元水平見阻力。周二有約6萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾40萬元淨流入。



聯想集團計劃推摺屏電腦，並將於周四(23日)公布末期業績。股份近期隨市反覆調整，周二則逆市升逾2%。周三早段曾再升超過1%，上試6.2元水平。周二有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾270萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(17026)，行使價355.2元，2019年8月到期，實際槓桿10.1倍。貼價、短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿10.5倍。



小米價外、中短期購證(15685)，行使價12.8元，2019年11月到期，實際槓桿6倍。



碧桂園輕微價外、長期購證(18754)，行使價12.12元，2020年2月到期，實際槓桿3.4倍。



聯想價外、中短期購證(28315)，行使價7.5元，2019年10月到期，實際槓桿7倍。



舜宇光學貼價、短期購證(14733)，行使價75.05元，2019年7月到期，實際槓桿7.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(67032)，收回價及行使價27,000點，槓桿比率36倍。熊證(59223)，收回價28,290點，槓桿比率30倍。



騰訊牛證(63491)，收回價325.1元，槓桿比率16倍。熊證(59181)，收回價386.2元，槓桿比率7.2倍。



小米牛證(64112)，收回價9.41元，槓桿比率6.4倍。



碧桂園牛證(67048)，收回價9.51元，槓桿比率5.5倍。



鐵塔牛證(64169)，收回價1.69元，槓桿比率6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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