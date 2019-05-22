【高盛推介】留意高槓桿港交所認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周二(21日)逆市反彈，收市升約1%，周三(22日)繼續反彈，早段曾重上250港元水平，升約1.9%。公司公布，將在下月17日起延長收市後交易時段兩小時。



觀察個股輪證資金流向，港交所認購證於上周五及周一(17及20日)共錄得約290萬元資金流入，周二錄得約200萬元資金流出。而周二認沽證則錄得約130萬元資金流入。此外，過去3個交易日皆錄得資金流入熊證，合共約790萬元。



投資者如看好港交所，可留意價外幅度約9%，年期約4個月的購證(15807)，行使價271.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.4倍，行使價250至275元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高之一。



相反，投資者如看淡，認沽證方面可考慮以貼價證作部署。當中可留意價外幅度不足1%，年期約3個月的沽證(28201)，行使價247.88元，2019年7月28日到期，實際槓桿10倍，貼價兼高槓桿。



投資者如計劃部署熊證，進而觀察近日獲資金流入的熊證，可見市場較集中部署收回價與現價有約10至20元差距的產品。投資者現階段可留意熊證(65054)，收回價268.88元，行使價270.88元，換股比率100，槓桿比率10.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

