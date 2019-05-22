駿隆陳銳隆：市民對自願醫保仍抱觀望態度

可提供扣稅優惠的自願醫保產品開賣近兩個月，駿隆集團常務董事陳銳隆表示，由於標準計劃的保障範疇及條款細節相若，保費較低的保險公司明顯較受歡迎，相反靈活計劃或相對專攻經濟能力較強的客戶，大型保險公司較易突圍而出。



至於市民對新產品的態度，他認為自願醫保僅剛推出，不少市民仍抱觀望態度，包括先了解產品條款及研究扣稅計算方式，故暫時不見市場有大規模轉移至自願醫保的趨勢。



保柏香港總經理梅康信認為，自願醫保的推出增加保險界的透明度，同時促使僱員重新檢視已有的團體及個人醫保保障範圍，相信未來幾年會逐漸轉移計劃至自願醫保。



他又指，期望自願醫保可成為一項長期受歡迎的產品，而非僅維持數年，認為保險界應利用科技改善服務質素，如客戶可利用手機程式完全投保及理賠等。



AXA安盛醫務總監邱家駿指，如市民投保自願醫保，到私家醫院進行心臟病等大型手術，普遍可獲高達8成以上的手術費。



惟市民不幸患上罕見病，需進行高技術的大型非急症手術，如肝臟移植或切除食道手術，一般公立醫院的團隊，才有較充足的經驗及技術支援。



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