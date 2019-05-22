【高盛推介】恒指高槓桿牛熊證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(21日)上升。中國駐美大使崔天凱受訪時表示，中方已準備好與美國繼續就貿易進行磋商。市場憧憬中美貿易談判取得協議。



恒指周二繼續下跌，最低見27,598點的近3個月低位，收市跌130點。周三(22日)早段則見反彈逾百點。



觀察周二恒指牛熊證資金流向，可見資金繼續部署牛證，錄得約4,110萬元資金流入。而熊證則錄得約6,110萬元資金流出。認股證方面，則見過去3個交易日恒指下跌時，資金連日沽出認沽證，共錄得約3,830萬元資金流出。



投資者如計劃部署牛證，貼價的選擇可留意恒指牛證(69889)，收回價27,568點，行使價27,468點，換股比率10,000，槓桿比率106.9倍，市場上槓桿最高牛證之一。



以及可留意收回價稍遠一點，在27,400至27,500點間的恒指牛證(66737)及牛證(66055)。牛證66737，收回價27,468點，行使價27,368點，換股比率10,000，槓桿比率84.2倍，相近收回價中牛證中槓桿最高。牛證66055，收回價27,418點，行使價27,318點，換股比率10,000，槓桿比率75.1倍，相近收回價中牛證中槓桿最高。



另一方面，現時最貼價的熊證收回價在28,100點附近，與現價有約350點差距。投資者如計劃部署，可留意當中能提供市場上槓桿最高的恒指熊證(58571)，收回價28,123點，行使價28,223點，換股比率10,000，槓桿比率49.6倍，市場上槓桿最高熊證。



以及可留意收回價稍遠一點，在28,150至28,250點間，周三新上市的恒指熊證(59807)及熊證(58589)。熊證59807，收回價28,188點，行使價28,288點，換股比率10,000，槓桿比率38.6倍，新上市、相近收回價熊證中槓桿最高。熊證58589，收回價28,238點，行使價28,338點，換股比率10,000，槓桿比率38.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約4.8%，年期約兩個月的沽證(24018)，行使價26,468點，2019年7月30日到期，實際槓桿18倍，行使價25,800至27,800點間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約6.2%，年期約3個月的沽證(26564)，行使價26,078點，2019年8月29日到期，實際槓桿14.9倍，價外、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



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