報告：港兩房單位平均月租2.9萬元　全球最貴！

如果話香港樓價貴到飛起，相信無人會反對，但原來租金價格同樣冠絕全球。德意志銀行近日公布2019年全球物價報告，香港成為全球兩房單位租金最貴城市，月租平均達3,685美元(約2.9萬港元)。



據《2019年全球物價報告》(Mapping the World's Prices)在過去8年，根據各大城市的商品及服務價格，計算當地市民的購買力及生活質素。報告引述研究網站Expatistan的物價數字指出，香港兩房單位租金達每月3,685美元，超越三藩市的3,631美元及紐約的2,909美元，成為全球租金最高城市。



至於在生活質素方面，香港排名第44位，於2014至2019年期間大跌12位，只在安全及氣候環境上佔優；位列東京(14)、新加坡(23)、首爾(29)及印度班加羅爾(33)等亞洲城市之後。新加坡則因在住屋、醫保及污染等方面表現較好，5年間排名上升了8位。



瑞士蘇黎世今年榮登生活質素最高的城市；三藩市則因美國科企急速發展，成為全球人工最高城市，平均月薪達6,526美元(約5.1萬港元)。



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