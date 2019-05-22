現金銳減逾半！中移：無計劃發股集資　股東一肚火...

中移(00941)去年現金及現金等價物按年銳減超過一半至573.02億元人民幣，引起市場關注，滙豐環球研究3月曾分析指，與該公司力拓政企市場業務有關。財務總監董昕回應股東相關提問時指，服務收費模式有所改變是原因之一，但強調現金和資產狀況穩定，沒有要發行新股集資的計劃，而公司派息政策會依「派息率穩定的方向走」。



事實上，中移去年末期息差過市場預期，其股價由去年全年業績當日(3月21日)的87港元以上一直下滑，「潛水」至今。一名股東在問答環節完結後、進行投票時舉手發言，楊杰給予通融，他就聲淚俱下、激動地指出，今次無可奈何要在准許派息一項議案投反對票，批評中移派息欠佳拖低股市，繼而影響資金來港，恐削弱香港作為金融中心的地位。中移擁有強大技術，完全有能力增加派息，之後再輾轉推論到「要令國家富強」。



楊杰回應稱，5G是很好的發展機會，中移要在發展和回饋股東之間取得平衡，又指中移派息比率在行業、以至中資股當中都比較高，但會充分考慮那位股東的建議。他又說，體會有投資者摸頂買入中移後「坐艇」那種「不爽」之情，因此，比起派息提振股東回饋，中移的做法應該是透過發展，讓股價重返100元以上。



詎料該股東不受落，又將之前的言論幾乎重複一遍，其身旁的工作人員則不斷安慰他。楊杰聽罷，「轉channel」用粵語回應：「好！好！」

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