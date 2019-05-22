中移：努力從增值服務拓寬頻收入　加大力度發展新業務

中國移動(00941)上季固網寬頻每月每戶平均收入(ARPU)進一步跌至30.8元人民幣。自2015年收購鐵通殺入固網寬頻市場後，收費一直遠低於中國電信(00728)及中國聯通(00762)，ARPU不到40元，市場關注中移固網寬頻收入何時起飛。



中移董事長楊杰指出，寬頻及流動ARPU下降是電信業的趨勢，但承認公司固網寬頻ARPU確實較低，主因以前沒有這項業務，故收費低是為求快速發展，現時冠絕三大電訊商(上市公司層面)的客量是來之不易。他認為，中移正努力提升家居寬頻的綜合ARPU，一是接入，二是圍繞智能家居應用和內容增值服務，希望後面愈來愈好。



他表示，公司強調個人流動通訊、家居市場、政企市場和新興業務「四輪驅動」，但目前依然是「一輪獨大」，個人移動用戶去年收入佔比達73%，這種結構需要調整，讓「四輪」均衡發展和協同。



他續稱，中移首季創新業務收入增長強勁，當中ICT(訊息及通信技術)增幅達167%、雲業務增幅更高達201%。集團已明確要進一步加大力度推進新興業務的發展，其中一環是研發開支。



另外，中移上月底公布，國家市場監督管理局正調查四家省公司訂製4G+手機的銷售行為是否構成反競爭，而中移已暫停相關銷售行為。楊杰指現時與監管部門溝通，但這與通訊設備銷售是兩回事，現時終端設備(手機)補貼愈來愈少，設備銷售收入本來就在下降。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

