樓價UPDATES：龍豐花園微減5萬元沽貨

二手樓價向上，業主叫價心雄，紛紛收窄議價空間。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣中層A室，實用面積約403方呎，兩房間隔，原以18,000港元放租，減租800元，以17,200元獲承租，實用呎租約42.7元。



●小西灣藍灣半島1座高層H室，實用面積約566方呎，三房一套間隔，望園景，以1,035萬元成交，實用呎價約18,286元。



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九龍區



●將軍澳領峯8座右翼中層A室，實用面積665方呎，三房一套間隔，望山景，最新以838萬元成交，實用呎價12,602元。



●將軍澳緻藍天3座右翼高層B室，四房一套連士多房間隔，以1,400萬元沽出，實用面積943方呎，呎價約14,846元。



●九龍塘又一村紫藤花園地下連花園特色戶，實用面積798方呎，原則屬兩房一套間隔，附設約569方呎大花園，最初開價2,180萬元，雙方議價後，連車位以1,808萬元易手，實用呎價22,657元。



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新界區



●上水龍豐花園A座低層1室，實用面積約326方呎，兩房間隔，原叫價465萬元，減價5萬元或約1%，以460萬元成交，實用呎價約14,110元。



●馬鞍山居屋富寶花園5月暫錄約4宗買賣，包括富寶花園12座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價約585萬元，放售僅2天，即獲區內換樓客垂青，議價後，以自由市場價575萬元成交，實用呎價約13,341元。



●馬鞍山迎海3座中層D室，實用面積795方呎，三房一套間隔，以1,200萬元沽出，實用呎價15,094元。



●天水圍嘉湖山莊5月錄得約29宗租賃成交，新近成交為景湖居8座低層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，以11,000元租出，實用呎租約24.9元。



●青衣居屋青泰苑D座低層10室，兩房間隔，數年前曾放盤，之後封盤一段長時間，今年4月重新放盤，於自由市場叫價600萬元，後來加價至630萬元，議價後最終以578萬元沽出，創屋苑兩房單位新高，實用面積401方呎，呎價14,414元，創屋苑新高。



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