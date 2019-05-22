貿戰升級：倘中美「企硬」　星、港、韓躺着也中槍

外國傳媒報道，美國著名財經媒體彭博經濟學家Dan Hanson及彭博經濟研究首席經濟學家歐樂鷹撰文，警告中美貿易戰已進入危險新階段。



他們指出，隨着關稅上升，更多威脅可能接踵而至，在極端情況下，2021年全球經濟將較在沒有貿易戰的情況下低0.6%，即損失接近6,000億美元(約4.68萬億港元)。



上述極端情況是假設2,500億美元中國輸美商品被加徵25%關稅(即目前狀態)，以及中國採取報復措施，歷時持續兩年，再假設中美股市皆因此下挫10%。在這種情況下，中國2021年第2季經濟增長將較沒有貿易戰的基本情景下低0.6%；美國則被拉低0.4%；全球整體經濟將被拉低0.3%。



他們認為，美國總統特朗普不會對所有中國商品加徵25%關稅。如果他這樣做，股市將遭到拋售，對中國、美國，乃至全球經濟增長的拖累將分別上升至0.9%、0.7%，以及0.6%。



事實上，目前中美雙方仍「有彎轉」，因美國關稅不適用於5月10日公告發布前，已在運送途中的貨物；中國報復的關稅措施亦要到6月1日才生效。



不過，若雙方仍然企硬的話，除了上述兩國本身的影響，鑑於中美是全球最大的兩個經濟體，佔全球經濟總量近40%，所產生的間接影響很巨大。在其他主要經濟體中，一些最大的輸家包括新加坡、香港、南韓，它們的經濟增長將比沒有關稅升級的基本情景分別低0.4%、0.3%，以及0.2%。這反映出它們與亞洲出口供應鏈密不可分，以及對中國國內需求的依賴。與美國關係密切，同時也對中國有大量出口的加拿大也將深受其害。

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